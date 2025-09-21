  2. জাগো জবস

৪৩০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিয়োগ। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নাবিক, মহিলা নাবিক ও এমওডিসি (নৌ) ভর্তি এ-২০২৬ ব্যাচে ৪৩০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ নৌবাহিনী
ব্যাচের নাম: নাবিক, মহিলা নাবিক ও এমওডিসি (নৌ) ভর্তি এ-২০২৬ ব্যাচ

পদ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে নাবিক ও মহিলা নাবিক পদে ১৭-২০ বছর এবং এমওডিসি (নৌ) পদে ১৭-২২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

শারীরিক যোগ্যতা

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত
দক্ষতা: সাঁতার জানা আবশ্যক

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

