১৭ পদে নিয়োগ দেবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এসএসসি পাসেও আবেদন

প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের লোগো। ফাইল ছবি

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১৭টি পদে ২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: রাজশাহী

বয়স: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা ক্লিক রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-১১ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১৩ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ১৩-১৭ নং পদের জন্য ১১২টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

