১৭ পদে নিয়োগ দেবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এসএসসি পাসেও আবেদন

১৭ পদে নিয়োগ দেবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এসএসসি পাসেও আবেদন
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১৭টি পদে ২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: রাজশাহী
বয়স: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা ক্লিক রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১-১১ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১৩ নং পদের জন্য ১৬৮ টাকা, ১৩-১৭ নং পদের জন্য ১১২টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
আবেদন শুরু: ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ