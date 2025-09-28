জনবল নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই) করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ