ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের বয়স শিথিলযোগ্য

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১১ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রধান প্রকৌশলীর অফিসে ৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর। তবে অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে ৭৫০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

