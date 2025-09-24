ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের বয়স শিথিলযোগ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের বয়স শিথিলযোগ্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রধান প্রকৌশলীর অফিসে ৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী/অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর। তবে অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।
আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে ৭৫০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
