এইচআর বিভাগে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রূপায়ণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘জিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন

পদের নাম: জিএম
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৪১-৪৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মহাখালী)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রূপায়ণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

