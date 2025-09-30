এইচআর বিভাগে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

এইচআর বিভাগে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘জিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন
পদের নাম: জিএম
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (এইচআরএম)
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৪১-৪৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মহাখালী)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রূপায়ণ গ্রুপ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ