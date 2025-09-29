  2. জাগো জবস

৫৩ জনকে নিয়োগ দেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, আবেদন ফি ৫৬

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। ফাইল ছবি

পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। প্রতিষ্ঠানটিতে এবং এর অধীনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাযালয় ও সার্কিট হাউজে ৯টি পদে ৫৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই গাজীপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। যেসব প্রার্থী পূর্বে আবেদন করেছেন তাদের আবার আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীল ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: গাজীপুর

বয়স: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

