৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর। ফাইল ছবি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি রংপুরে ২৭টি পদে ৫৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর
বিভাগের নাম: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: রংপুর

বয়স: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। তবে ১ নং পদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর, ২ নং পদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর, ৩ নং পদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-১১ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১২-২৫ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ২৬-২৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

