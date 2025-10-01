৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

৫৭ জনকে নিয়োগ দেবে রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি রংপুরে ২৭টি পদে ৫৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর
বিভাগের নাম: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: রংপুর
- আরও পড়ুন
- ৪০৯ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ১০৪ টাকা
- ২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
- ৮০ জনকে নিয়োগ দেবে ঢাকা ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
বয়স: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছর। তবে ১ নং পদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর, ২ নং পদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর, ৩ নং পদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ টেলিটক প্রি-পেইডের মাধ্যমে ১-১১ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১২-২৫ নং পদের জন্য ১১২ টাকা, ২৬-২৭ নং পদের জন্য ৫৬ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।
- আরও পড়ুন
- ২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর, আবেদন ফি ৫৪ টাকা
- ২৫ সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
- ৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
আবেদন শুরু: ৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ