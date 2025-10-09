  2. জাগো জবস

১০ জনকে নিয়োগ দেবে রূপায়ণ সিটি উত্তরা, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
রূপায়ণ সিটি উত্তরার লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ সিটি উত্তরাতে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ সিটি উত্তরা
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: ৩২,০০০-৫০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৬-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (উত্তরা সেক্টর ১২)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রূপায়ণ সিটি উত্তরা করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

