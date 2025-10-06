  2. জাগো জবস

৪৪ শিক্ষক-কর্মচারী নেবে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ফাইল ছবি

বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ২৫টি পদে ৪৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। বেতন ছাড়াও নির্বাচিত প্রার্থীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী বাড়িভাড়া, উৎসবভাতা, পোষাকভাতা, পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটিসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বগুড়া

বয়স: ৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

আবেদন ফি: ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, সেনানিবাস শাখা, বগুড়া এর অনুকূলে ১-১৮ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ১৯-২৫ নং পদের জন্য ৫০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। টাকা জমার রশিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে। পরীক্ষার তারিখ মোবাইল/ফোনে জানানো হবে। নিয়োগ পরীক্ষার জন্য কোনো টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ৫ অক্টোবর ২০২৫

এমআইএইচ

