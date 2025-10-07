বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৯৪তম বিএএফএ কোর্সে ‘অফিসার ক্যাডেট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। বয়স সাড়ে ১৬ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
কোর্সের নাম: ৯৪তম বিএএফএ কোর্স
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট
যোগ্যতার বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বেতন: ১০,০০০ টাকা (প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়)
বয়স: ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে সাড়ে ১৬-২২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে হলফনামা গ্রহণযোগ্য নয়।
বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত
শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষের উচ্চতা কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি, বুকের মাপ ৩২ ইঞ্চি, সম্প্রসারণ ২ ইঞ্চি
নারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি, বুকের মাপ ২৮ ইঞ্চি, সম্প্রসারণ ২ ইঞ্চি।
ওজন বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী
চোখের মাপ ৬ বাই ৬ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বাংলাদেশ বিমান করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: ১০০০ টাকা
সম্ভাব্য যোগদানের তারিখ: ২৩ জুন ২০২৬
আবেদন শেষ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
