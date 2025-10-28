ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২২ বছর হলেই আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, ২২ বছর হলেই আবেদন
এসিআই মটরস লিমিটেডে ‘প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর বয়স ২২ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এসিআই মটরস লিমিটেড
পদের নাম: প্রোডাক্ট এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক এসিআই মটরস লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ