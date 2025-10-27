৪ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে নোবিপ্রবি, ৫০ বছরেও আবেদন

৪ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে নোবিপ্রবি, ৫০ বছরেও আবেদন
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) ৪টি পদে ৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ৫০ বছর বয়সের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: নোয়াখালী
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি) করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী-৩৮১৪। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।
আবেদন ফি: নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ২০০ টাকা জমা দিতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ২০ অক্টোবর ২০২৫
এমআইএইচ