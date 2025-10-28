  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য শাখা) অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন (এসইও-এসএভিপি)

পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য শাখা) অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

