ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, ৪০ বছরেও আবেদন
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার টু ম্যানেজার (পিও-এসপিও) টু সিনিয়র ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার টু ম্যানেজার (পিও-এসপিও) টু সিনিয়র ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/ইইই/আইটি/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ৬-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৪-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
