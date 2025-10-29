নিয়োগ দেবে এনআরবি ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

নিয়োগ দেবে এনআরবি ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা
এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘টেলার (এইচআর কন্ট্রাক্ট)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: টেলার (এইচআর কন্ট্রাক্ট)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ