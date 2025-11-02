সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ১০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো

  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর টোব্যাকো)’ পদে ১০০ জন পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর টোব্যাকো)
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি অথবা সমমান পাস। তবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ১২,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, নুর হেরা জামে মসজিদ সংলগ্ন, খোয়াই মোড়, হবিগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থা: মেরিস অফিস, কলেজ পাড়, দারিয়ার মাঠ মাদ্রাসার সংলগ্ন, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, শাহ সুলতান রুমী (র:) ভবন, ৫-নং জমির মুন্সীলেন, পিয়ন পাড়া, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, শহীদ বরকত সরণি, স্বপ্ন আউটলেটের পাশের গলি, চৌরাস্তা মোড়ে, পাসপোর্ট অফিসের পাশে, গাজীপুর।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, মোল্লাবাড়ি, মজমআলী মোল্লা রোড, সাবেক কবুতর হাট, দক্ষিনখান, ঢাকা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের গ্রুপ, নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি # ৪/বি (২য় তলা), রোড # ৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, সঠিবাড়ি ডাবরা রোড (কবি নজরুল বিদ্যাপিঠের পাশে) সঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, নিশিনাত তলা, রুপগঞ্জ, নড়াইল।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, এ টি ভবন, জামালপুর বাইপাস, জামালপুর মেডিকেল কলেজ রোড, জামালপুর।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেসার্স জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, রোকেয়া টাওয়ার (নীচতলা), সরাই জামে মসজিদের পাশের রোড, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, হীরক মোড়, জে, পি,পেট্রোল পাম্প, আনিসা করিম গলি, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, চাষাড়া জীবন বীমা অফিসের ২য় তলা, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, জনপ্রিয় কমিউনিটি সেন্টার, গোয়াল ঘূর্ণি, মীরপাড়া রোড, মীর কাদিম পৌরসভা, মুন্সিগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, পুরাতন সেবা ক্লিনিকের পাশে, হাজী এমদাদ মেনশন (২য় তলা), মোগরাপাড়া, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টা-৫টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, ঝিটকা বাজার, হরিরামপুর মোড়, গোয়াল বাগ মসজিদ এর সামনে, হেয়ারিং রাস্তা, মানিকগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা

সাক্ষাৎকারের স্থান: ভবানী মন্দির সংলগ্ন মামুন হল, শ্রীকোলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

