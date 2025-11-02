সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ১০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ১০০ কর্মী নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো
আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর টোব্যাকো)’ পদে ১০০ জন পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর টোব্যাকো)
পদসংখ্যা: ১০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি অথবা সমমান পাস। তবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ১২,০০০ টাকা
আরও পড়ুন
১০১৭ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৯ ব্যাংক
নৌবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, নুর হেরা জামে মসজিদ সংলগ্ন, খোয়াই মোড়, হবিগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থা: মেরিস অফিস, কলেজ পাড়, দারিয়ার মাঠ মাদ্রাসার সংলগ্ন, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, শাহ সুলতান রুমী (র:) ভবন, ৫-নং জমির মুন্সীলেন, পিয়ন পাড়া, নতুন বাজার, ময়মনসিংহ।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, শহীদ বরকত সরণি, স্বপ্ন আউটলেটের পাশের গলি, চৌরাস্তা মোড়ে, পাসপোর্ট অফিসের পাশে, গাজীপুর।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, মোল্লাবাড়ি, মজমআলী মোল্লা রোড, সাবেক কবুতর হাট, দক্ষিনখান, ঢাকা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: আবুল খায়ের গ্রুপ, নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি # ৪/বি (২য় তলা), রোড # ৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, সঠিবাড়ি ডাবরা রোড (কবি নজরুল বিদ্যাপিঠের পাশে) সঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, নিশিনাত তলা, রুপগঞ্জ, নড়াইল।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, এ টি ভবন, জামালপুর বাইপাস, জামালপুর মেডিকেল কলেজ রোড, জামালপুর।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেসার্স জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, রোকেয়া টাওয়ার (নীচতলা), সরাই জামে মসজিদের পাশের রোড, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, হীরক মোড়, জে, পি,পেট্রোল পাম্প, আনিসা করিম গলি, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, চাষাড়া জীবন বীমা অফিসের ২য় তলা, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, জনপ্রিয় কমিউনিটি সেন্টার, গোয়াল ঘূর্ণি, মীরপাড়া রোড, মীর কাদিম পৌরসভা, মুন্সিগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, পুরাতন সেবা ক্লিনিকের পাশে, হাজী এমদাদ মেনশন (২য় তলা), মোগরাপাড়া, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টা-৫টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: মেরিস অফিস, ঝিটকা বাজার, হরিরামপুর মোড়, গোয়াল বাগ মসজিদ এর সামনে, হেয়ারিং রাস্তা, মানিকগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়: ০৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টা-১১টা
সাক্ষাৎকারের স্থান: ভবানী মন্দির সংলগ্ন মামুন হল, শ্রীকোলা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
আরও পড়ুন
২৩৪ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
২১৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, ৪০ বছরেও আবেদন
১৮ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ