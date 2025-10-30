১২ সহকারী শিক্ষক নেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: রংপুর
বয়স: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।
আবেদন ফি: অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর এর অনুকূলে ১০০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার পাঠাতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: যুগান্তর, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
