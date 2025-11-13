অফিসার নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক

অফিসার নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ল' অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: এইচআর অপারেশন
পদের নাম: ল' অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি অথবা এলএলএম
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি করে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ