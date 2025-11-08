১০২১৯ শিক্ষক নেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আবেদন শুরু
ছয়টি বিভাগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে ১০ হাজার ২১৯ জনকে নিয়োগ দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। আগ্রহীরা আগামী ২১ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আজ (৮ নভেম্বর) থেকেই শুরু হয়েছে আবেদন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (১৩তম গ্রেড)
কর্মস্থল: রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ
বয়স: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ন্যূনতম ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ