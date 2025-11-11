৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লোগো। ফাইল ছবি

বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৪টি পদে ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ক্যাডেট কলেজ, রহমতপুর, বরিশাল

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বরিশাল

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ক্যাডেট কলেজ, রহমতপুর, বরিশাল করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: জেনারেল ম্যানেজার, বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ক্যাডেট কলেজ, রহমতপুর, বরিশাল। ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদন ফি: জেনারেল ম্যানেজার, বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, এর অনুকূলে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের রশিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১০ নভেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

