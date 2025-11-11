৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

৯ জনকে নিয়োগ দেবে বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৪টি পদে ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ক্যাডেট কলেজ, রহমতপুর, বরিশাল
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: বরিশাল
আরও পড়ুন
১৮৮০ অফিসার নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ১০ ব্যাংক
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ক্যাডেট কলেজ, রহমতপুর, বরিশাল করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: জেনারেল ম্যানেজার, বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ক্যাডেট কলেজ, রহমতপুর, বরিশাল। ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদন ফি: জেনারেল ম্যানেজার, বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, এর অনুকূলে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের রশিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
আরও পড়ুন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে পরিবেশ অধিদপ্তর, আবেদন অনলাইনে
১১৫ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে জাতীয় জাদুঘর, এসএসসি পাসেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১০ নভেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ