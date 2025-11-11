  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ পূবালী ব্যাংক, ৫০ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
পূবালী ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

পূবালী ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ব্র্যান্ড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পূবালী ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: হেড অব ব্র্যান্ড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের ঠিকানা: জেনারেল ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, পূবালী ব্যাংক পিএলসি, ২৬ দিলকুশা এ/সি, ঢাকা-১০০০।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

