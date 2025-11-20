ইবনে সিনা ট্রাস্টে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ইবনে সিনা ট্রাস্টে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
ইবনে সিনা ট্রাস্টে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অ্যাকাউন্টিং অথবা ফাইন্যান্স বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইবনে সিনা ট্রাস্ট
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২১-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইবনে সিনা ট্রাস্ট আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ