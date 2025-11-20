ঢাকায় জনবল নেবে প্রাইম ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদন

ঢাকায় জনবল নেবে প্রাইম ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদন
প্রাইম ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/বিবিএস/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাইম ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিবিএস/স্নাতক (ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
