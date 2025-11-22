অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, কর্মস্থল ঢাকা

অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, কর্মস্থল ঢাকা
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘চিফ বিজনেস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক/সমমান অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
বিভাগের নাম: লিফট
পদের নাম: চিফ বিজনেস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ