১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১১টি পদে ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। খামের উপর অবশ্যই পদের না উল্লেখ করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: কলাপাড়া, পটুয়াখালী
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। খামের উপর অবশ্যই পদের না উল্লেখ করতে হবে।
আবেদন ফি: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এর অনুকূলে ১ নং পদের জন্য ১৫০ টাকা, ২-৮ নং পদের জন্য ১০০ টাকা, ৯-১১ নং পদের জন্য ৫০ টাকা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট
এমআইএইচ