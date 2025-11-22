  2. জাগো জবস

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের লোগো। ফাইল ছবি

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষে ১১টি পদে ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। খামের উপর অবশ্যই পদের না উল্লেখ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: কলাপাড়া, পটুয়াখালী

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। খামের উপর অবশ্যই পদের না উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন ফি: পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এর অনুকূলে ১ নং পদের জন্য ১৫০ টাকা, ২-৮ নং পদের জন্য ১০০ টাকা, ৯-১১ নং পদের জন্য ৫০ টাকা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

এমআইএইচ

