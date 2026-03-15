ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির লোগো। ফাইল ছবি

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ‘রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি
বিভাগের নাম: সি৩ইআর

পদের নাম: রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

