ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
ওরি ব্যাংক। ফাইল ছবি

ওরি ব্যাংক বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখায় ‘আইটি সিকিউরিটি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি (আইটি) অথবা স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওরি ব্যাংক

পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (আইটি) অথবা স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওরি ব্যাংক আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

