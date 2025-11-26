ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওরি ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন
ওরি ব্যাংক বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখায় ‘আইটি সিকিউরিটি অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি (আইটি) অথবা স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওরি ব্যাংক
পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (আইটি) অথবা স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওরি ব্যাংক আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ