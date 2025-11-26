১১০ জনকে নিয়োগ দেবে আড়ং, লাগবে না অভিজ্ঞতা

১১০ জনকে নিয়োগ দেবে আড়ং, লাগবে না অভিজ্ঞতা
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘সেলস অ্যাসোসিয়েট’ পদে ১১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা সমমান পাস হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
পদের নাম: সেলস অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: ১১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: দিনাজপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আড়ং আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ