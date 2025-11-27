  2. জাগো জবস

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, ৪৫ বছরেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৫ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে প্রাণ গ্রুপ, ৪৫ বছরেও আবেদন
প্রাণ গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: কোয়ালিটি কন্ট্রোল

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (কেমিস্ট্রি/বায়োকেমিস্ট্রি) অথবা এমএসসি (মাইক্রোবায়োলজি/ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৮-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আরও পড়ুন
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাণ গ্রুপ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।

আরও পড়ুন
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক
২১৮ জনকে নিয়োগ দেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ দেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট

১৫ শিক্ষক নিয়োগ দেবে বুয়েট