অফিসার নিয়োগ দেবে আড়ং, কর্মস্থল ঢাকা

অফিসার নিয়োগ দেবে আড়ং, কর্মস্থল ঢাকা
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে দুই-তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
বিভাগের নাম: প্রোডাকশন কোঅর্ডিনেশন
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আড়ং আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ