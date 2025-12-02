আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: ব্র্যান্ড
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: ১৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আরএফএল গ্রুপ আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ