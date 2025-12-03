  2. জাগো জবস

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির লোগো। ফাইল ছবি

ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪, জিঞ্জিরা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা (জিঞ্জিরা, কেরাণীগঞ্জ)

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৫৯৬ কর্মী নিয়োগ দেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, লাগবে এসএসসি পাস
১১৫২ জনকে নিয়োগ দেবে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

বয়স: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। তবে ১ নং পদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। নির্ধারিত আবেদনপত্র ব্যতিত অন্য কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের ঠিকানা: জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪, জিঞ্জিরা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা। আবেদনপত্র অবশ্যই ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। সরাসরি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

আবেদন ফি: জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ এর অনুকূলে ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
৮৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ
বেসামরিক পদে নিয়োগ দেবে বিমান বাহিনী, আবেদন ফি ২০০ টাকা
৮৫২ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির ৭ ব্যাংক

আবেদনের শেষ সময়: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রাণ গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন

প্রাণ গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন