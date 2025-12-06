ক্যারিয়ার ফেয়ারে অংশ নিলো ৬০ চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান

ক্যারিয়ার ফেয়ারে অংশ নিলো ৬০ চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে দুই দিনব্যাপী ক্যারিয়ার ফেয়ার ২০২৫ শেষ হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুল বাড্ডা ক্যাম্পাসে এ মেলা শুরু হয়। এতে অংশ নেয় ৬০টিরও বেশি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান। ক্যারিয়ার ফেয়ারে ছিল অনস্পট ইন্টারভিউ, ক্যারিয়ার টকসহ বিভিন্ন আয়োজন।
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অফিস অব ক্যারিয়ার সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যালামনাই রিলেশনস ক্যারিয়ার ফেয়ারের আয়োজন করে। এর মাধ্যমে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইরা বিভিন্ন খাতে চাকরির সুযোগ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তারা সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন পেশাজীবীদের সঙ্গে। এতে চাকরির বাজার সম্পর্কে ধারণা আরও পরিষ্কার হয়েছে। একই সঙ্গে প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে।
ক্যারিয়ার ফেয়ারের উদ্বোধন উপলক্ষে সকালে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীরা সব ধরনের কাজ শিখছে। তারা ঘর মোছার মতো সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে বড় প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করছে।’
তিনি বলেন, ‘সৎ থাকা সত্যিই কঠিন কাজ। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে এটাই এই পৃথিবীকে টিকিয়ে রেখেছে। টেকসই উদ্ভাবন ও সামাজিক উদ্ভাবন এই দুটি ব্র্যাক ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির কাজের মূল জায়গা। এ ছাড়া আমরা জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে চলেছি। দেশীয় শিল্পখাতের সঙ্গে কাজ করছি। যাতে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সুশাসন নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে পারেন।’
প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আরশাদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষার্থীবান্ধব মনোভাব ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অন্যতম মূল শক্তি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের কল্যাণ করা। আমরা প্রতিটি প্রোগ্রামে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করছি। আমাদের কারিকুলাম ও পরিকল্পনা এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যেন তা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।’
আরও পড়ুন
মানুষ যেভাবে চাকরি করতে বাধ্য হলো
নিজেকে এগিয়ে রাখতে যা করবেন
সিটি ব্যাংকের হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস নিশাত আনোয়ার নবীন বলেন, ‘আপনার প্রথম চাকরিটি হয়তো আপনার ড্রিম জব হবে না। তবে ভালো ক্যারিয়ার গড়তে হলে আপনাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে, ধৈর্য ধারণ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। নিজেকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন রেজিস্ট্রার ড. ডেভিড ডাউল্যান্ড ও স্টুডেন্ট লাইফের জয়েন্ট ডিরেক্টর তাহসিনা রহমান। উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার আরিফুল ইসলাম, ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের ডিন প্রফেসর মোহাম্মদ মুজিবুল হক, লার্নিং অ্যান্ড টিচিং ইনোভেশন সেন্টারের ডিরেক্টর গোলাম সামদানী ফকির, অফিস অব কমিউনিকেশন্সের ডিরেক্টর খায়রুল বাশারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।
৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ‘স্পটলাইট বাই সিটি ব্যাংক’। এতে শিক্ষার্থী ও গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, চাকরির প্রস্তুতি, ব্যাংকিং খাতে কাজের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সেশনে প্রধান বক্তা ছিলেন সিটি ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরূপ হায়দার।
তিনি বলেন, ‘ক্যারিয়ার গড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনাদের লক্ষ্য এবং স্বপ্নের সাথে নিজের কাজের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করার জন্য ফাংশনাল এবং কমিউনিকেশন স্কিলের পাশাপাশি দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া খুবই জরুরি।’
এসইউ