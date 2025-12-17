ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ
ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুরে ‘প্রিন্সিপাল’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন/ইনডেক্স নম্বরধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর, ঢাকা
পদের নাম: প্রিন্সিপাল
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী
চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের বয়স শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর, ঢাকা আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীকে অবশ্যই ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম