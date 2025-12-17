  2. জাগো জবস

ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়োগ
ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের লোগো। ফাইল ছবি

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুরে ‘প্রিন্সিপাল’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন/ইনডেক্স নম্বরধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর, ঢাকা

পদের নাম: প্রিন্সিপাল
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী

আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের বয়স শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর, ঢাকা আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীকে অবশ্যই ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আরও পড়ুন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

আবেদনের শেষ সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন

জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন