অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, কর্মস্থল গাজীপুর
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। গাজীপুর জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
বিভাগের নাম: ফরেন প্রোকিউরমেন্ট
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/আইইপি/ইইই)
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিগঞ্জ)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবুল খায়ের গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ