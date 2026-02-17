কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৮৩ হাজার টাকা

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৮৩ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। মাসিক বেতন পাবেন ৮৩ হাজার টাকা। কক্সবাজার জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
পদের নাম: প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: ৮৩,৯৬৬ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কেয়ার বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ