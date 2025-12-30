১০ অফিসার নিয়োগ দেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

১০ অফিসার নিয়োগ দেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসিতে ‘আইটি অফিসিয়ালস (অফিসার-এসএভিপি)’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: আইটি অফিসিয়ালস (অফিসার-এসএভিপি)
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ