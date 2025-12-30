  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন

প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
নিয়োগ দেবে মেঘনা ব্যাংক, স্নাতক পাসেও আবেদন
মেঘনা ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি আর্থিকপ্রতিষ্ঠান মেঘনা ব্যাংক পিএলসিতে ‘এসও টু পিও’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: লিয়াবিলিটি অপারেশনস, হেড অফিস

পদের নাম: এসও টু পিও
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

