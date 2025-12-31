ব্র্যাকে মেডিকেল অফিসার পদে চাকরির সুযোগ
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে ‘মেডিকেল অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
বিভাগের নাম: ব্র্যাক হেলথ প্রোগ্রাম (বিএইচপি), প্রোজেক্ট স্টাফ
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্র্যাক আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
