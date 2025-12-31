নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, লাগবে না অভিজ্ঞতা

নিয়োগ দেবে বম্বে সুইটস, লাগবে না অভিজ্ঞতা
বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর বয়স ২০ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন। চাকরি প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক/সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
বিভাগের নাম: মডার্ন ট্রেড
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২০-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ