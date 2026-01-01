ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসিতে ‘এইচআর অফিসিয়ালস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ট্যালেন্ট, (এসইও-এফএভিপি)
পদের নাম: এইচআর অফিসিয়ালস
পদসংখ্যা: ৬ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ, এসএসসি পাসেই আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/এএসএম