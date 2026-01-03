  2. জাগো জবস

এআরএম পদে কর্মী নেবে প্রাইম ব্যাংক, স্নাতক পাসে আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রাইম ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

প্রাইম ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার (এআরএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাইম ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার (এআরএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

