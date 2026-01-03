ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে হাতিল ফার্নিচার

ডেপুটি ম্যানেজার নিয়োগ দেবে হাতিল ফার্নিচার
ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হাতিল ফার্নিচারে ‘ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা ৪০ বছর পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: হাতিল ফার্নিচার
বিভাগের নাম: মেইন্টেন্যান্স
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মাস্টার্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
অভিজ্ঞতা: ৭-১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে হাতিল ফার্নিচার আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
