৫০ জনকে নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন

৫০ জনকে নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপে ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লাজা ম্যানেজার (ট্রেইনি এপিএম)’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: যমুনা গ্রুপ
পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লাজা ম্যানেজার (ট্রেইনি এপিএম)
পদসংখ্যা: ৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৫-৩৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে যমুনা গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৩ জনকে নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আবেদন ফি ২২৩
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ