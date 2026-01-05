ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, লাগবে না অভিজ্ঞতা
ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার (এআরও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি
বিভাগের নাম: রিটেইল কালেকশন
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার (এআরও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩২ বছর
কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ