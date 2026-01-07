অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে সিঙ্গার

অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে সিঙ্গার
সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী থাকতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড
বিভাগের নাম: করপোরেট সেলস
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
