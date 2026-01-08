  2. জাগো জবস

প্রভাষক পদে নিয়োগ দেবে গণ বিশ্ববিদ্যালয়, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রভাষক পদে নিয়োগ দেবে গণ বিশ্ববিদ্যালয়, থাকছে না বয়সসীমা
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘প্রভাষক’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গণ বিশ্ববিদ্যালয়
বিভাগের নাম: মেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-১, ফলিত গণিত-১, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (অ্যাকাউন্টিং)-১

পদের নাম: প্রভাষক
পদসংখ্যা: ৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর অথবা সমমান। এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত কোনো স্তরে ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও পিএইচডি ডিগ্রীধারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক নির্ধারিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা থাকা আবশ্যক।
বেতন: বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান বিধিমালা মোতাবেক দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন
২৬০ জনকে নিয়োগ দেবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
নৌবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ, ৩০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, নলাম, পো: মির্জানগর ভায়া, সাভার ক্যান্টনমেন্ট, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: গণ বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে অফেরতযোগ্য ৫০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আরও পড়ুন
নৌবাহিনীতে বেসামরিক পদে ১০১ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা
শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬ জনের নিয়োগ, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগ দেবে ইসলামী ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

শিল্পকলা একাডেমিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি

৬২ জনকে নিয়োগ দেবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি