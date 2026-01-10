অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড

অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। সাতক্ষীরায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৩২ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিন (এলআরপি)
পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৩২,১০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: সাতক্ষীরা (শ্যামনগর)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ