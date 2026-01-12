ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ফিন্যান্স, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ফিন্যান্স, কর্মস্থল ঢাকা
বাংলাদেশ ফিন্যান্স লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজার/পোর্টফোলিও ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ফিন্যান্স লিমিটেড
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজার/পোর্টফোলিও ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ ফিন্যান্স লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ