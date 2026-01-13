  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৪০ বছর বয়সেও আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
নিয়োগ দেবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৪০ বছর বয়সেও আবেদন
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিলেশনশিপ অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ৪০ বছর পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: হোম লোন, সেলস

পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

